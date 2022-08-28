Глава Нефтеюганска возмутилась деятельностью вандалов и призвала жителей уважать чужой труд

Фото: страница мэра Нефтеюганска в соцсети

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай призвала жителей города беречь объекты благоустройства. Такой призыв Эльвира Бугай написала на своей странице в соцсети, разместив пост с фотографиями, взятыми в одной из популярных в городе групп, на которых запечатлены последствия действий вандалов.

Фото: страница мэра Нефтеюганска в соцсети

На опубликованных ею снимках - разбитые фонари, сломанная топиарная фигура, поврежденные скамейка и арт-объект «Я люблю Нефтеюганск».

- Уважаемые горожане, я, как житель Нефтеюганска, всерьез обеспокоена таким пренебрежительным отношением к чужой работе. Каждый элемент благоустройства в городе – это зона кропотливого труда специалистов ЖКХ и подрядных организаций, ответственных за преображение нашего с вами общего дома - говорится в сообщении мэра.

Фото: страница мэра Нефтеюганска в соцсети

Эльвира Бугай также поблагодарила всех неравнодушных жителей и каждого специалиста, кто прилагает усилия к восстановлению всего, чего коснулась рука вандалов.

- Очень приятно наблюдать реакцию неравнодушных жителей. В такие моменты я понимаю, что не одна болею за Нефтеюганск, а единомышленников, заинтересованных в благополучии города, среди его жителей становится все больше. Призываю виновных оглянуться на свои действия - дополнила глава города.