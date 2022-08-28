Атлеты АО «НК «Конданефть» завершили выступление на XVII летних спортивных играх «Роснефти» в Тюмени

Фото предоставлено пресс-службой "НК "Конданефть"

В Тюмени завершились XVII Летние спортивные игры ПАО «НК "Роснефть". Участниками соревнований стали около 400 нефтяников. 10 команд представляли сотрудники из Якутии, Ямала, Югры, Кургана, Томска и Тюменской области. Соревновательные дни позади. Разыграны награды среди мини – футболистов, баскетболистов, волейболистов, легкоатлетов, силовых двоеборцев, шахматистов, настольных теннисистов и бильярдистов.

Второй раз на старт соревнований вышли спортсмены АО «НК «Конданефть». Конкуренция на Спартакиадах Роснефти зонального уровня с каждым годом растет. Тем не менее, атлеты Общества улучшили свои результаты практически по всем видам спорта. В двоеборье Леонид Маливанчук принес первое в истории команды призовое место.

Фото предоставлено пресс-службой "НК "Конданефть"

Женская и мужская команды по легкой атлетике вышли в финалы спринтерской эстафеты и заняли пятые места. На дистанции 500 и 1000 метров в командном зачете добавили еще одно призовое место в копилку команды.

Фото предоставлено пресс-службой "НК "Конданефть"

На несколько ступенек выше поднялись волейболисты, футболисты и баскетболисты.

Капитан баскетболистов Александр Шубин поделился своими впечатлениями от турнира: «Все понравилось. Атмосфера на каждом матче классная, болельщики поддерживают свои команды, очень круто».

Руководитель команды Анна Мезенова отметила: «Три замечательных дня, которые мы посвятили баталиям, пролетели очень быстро. Это был настоящий спортивный праздник. Наша команда выложилась по максимуму. Мы участвуем в Летних спортивных играх «Роснефти» второй раз.

Фото предоставлено пресс-службой "НК "Конданефть"

Готовились в течение всего года и намного улучшили результаты 2019 года. Мы встретились с действительно сильными соперниками. Каждая победа честно заслужена. Хочется отметить, не смотря на бескомпромиссную борьбу за призовые места, атмосфера на площадках царила дружественная! Спасибо «РН – Уватнефтегаз»! Организаторы провели все на высшем уровне».

Фото предоставлено пресс-службой "НК "Конданефть"

Спортсмены «Конданефти» готовились к главному корпоративному старту года без отрыва от производственного процесса. Днем решали производственные задачи, вечером тренировались. Для подготовки арендуются спортивные залы в Ханты – Мансийске. Спортсмены обеспечиваются необходимой экипировкой. Профсоюзная организация оказывает системную поддержку спортивному движению в Обществе.

Отметим, что первые спортивные соревнования "Роснефти" состоялись в 2005 году в честь 10-летия компании. Сегодня компания проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни как среди населения регионов, в которой действуют дочерние предприятия компании, так и среди своих сотрудников.

Справка: Кондинская группа месторождений, которую разрабатывает «НК «Конданефть», расположена в Ханты-Мансийском автономном округе. В составе группы - Кондинский, Западно-Эргинский, Чапровский, Новоендырский лицензионные участки. Общая площадь участков вместе Кондинской группы месторождений - более 5 тыс. кв. км.