Погода в Югре на 28 августа 2022 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня югорчан ждет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 °С, днем +18, +23 °С, местами по восточной половине до +13 °С, по западной половине до +28 °С.

В Ханты-Мансийске: Переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8, +10 °С, днем +21, +23 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.