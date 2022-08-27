Минувшей ночью в Нижневартовске загорелся рынок «Сибирский Балаган»

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Минувшей ночью в Нижневартовске загорелся городской рынок «Сибирский Балаган», расположенный по ул. Мира. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило 27 августа в 01:35 ночи. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение общей кровли торгового ряда, - прокомментировали в ведомстве.

На борьбу с огнем у спасателей ушло меньше часа: пламя потушили ровно в 02:09. От подразделений МЧС в ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается органами дознания.