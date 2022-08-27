Погода в Югре на 27 августа 2022 года: до +22 градусов

Погода в Югре на 27 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 27 августа, по прогнозам метеорологов, в Югре ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем по восточной половине порывы до 14 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +17...+22, в восточных районах +11...+16.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +17...+19.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: