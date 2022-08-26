Рецидивист из Нижневартовска осужден за наркотики Фото: Татьяна Коркина

Как сообщили в окружной прокуратуре, 33-летний житель Нижневартовска осужден за наркотики.

В январе 2022 года молодой человек купил синтетический наркотик не менее 1,087 грамма и хранил при себе. Мужчину задержали полицейские, а чуть позже суд признал его виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы.

Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, поэтому отправится в исправительную колонию строгого режима. Осужденный попытался обжаловать приговор в апелляционном порядке, посчитав его чрезмерно суровым. Но судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры жалоба оставлена без удовлетворения.