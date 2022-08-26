Ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Урае

Фото: Администрация Урая

Сегодня на 97-м году ушла из жизни Валентина Федоровна Курочкина - последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Урае. Об этом сообщили в городской администрации.

Валентина Федоровна попала на фронт15-летней девушкой, там работала в Мелитопольском госпитале и варила кашу для раненых солдат, сама часто не доедала, но всегда была веселая, улыбчивая и никогда не жаловалась. После войны она вернулась в Курганскую область, а в 2011 году приехала в Урай жить к внучке.

У Валентины Курочкиной двое детей, пять внуков и целых 8 правнуков. Глава города Тимур Закирзянов и коллектив администрации города выразил глубокие соболезнования родным Валентины Федоровны.

- С уходом Валентины Федоровны уходит целая эпоха. Она была последним из проживавших в нашем городе ветераном Великой Отечественной войны. Прошедшая невероятно долгий жизненный путь, видевшая войну, Валентина Федоровна до последних дней оставалась примером жизнелюбия, оптимизма и силы характера. Такой она в нашей памяти и останется навсегда. Выражаю искренние соболезнования родным и близким и всем, кто знал, уважал и любил эту хрупкую, но сильную женщину. Скорблю вместе с вами - написал в своем аккаунте в соцсети Тимур Закирзянов.