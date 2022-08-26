На одной из самых загруженных трасс Югры обновят освещение

Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

В Югре благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполняют устройство линий наружного освещения на одной из самых загруженных трасс региона - Нефтеюганск – Сургут.

Дорога входит в опорную сеть РФ и обеспечивает транспортное сообщение с крупнейшими городами Югры, а также ведет на Ямал. Ежедневно по ней проезжает более 22 тысяч автомобилей.

Новые линии электроосвещения позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность на участке трассы. Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры.

Специалисты занимаются переустройством коммуникаций, устанавливают опоры освещения с монтажом 38 светодиодных светильников, а также собираются заменить 50 старых ламповых светильников на новые светодиодные.

Завершить работы планируется до конца сентября текущего года.