В Сургутском районе 1 сентября откроется новая современная школа на 1100 мест

Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе 1 сентября откроется новая современная школа. Об этом сообщили в администрации района.

Новая школа с универсальной безбарьерной средой в Нижнесортымском готова принять учеников. В школе есть высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники. А для занятий спортом предусмотрен 25-метровый бассейн, а еще огромный спортивный зал.

– Сегодня мы получили школу новую мы оборудовали ее современной техникой. Все остальное, содержание привнесут туда учителя, ученики. Мы поддержим любые идеи по оформлению, по дизайну, а идеи уже есть. Сейчас это здание, которое отвечает всем современным требованиям: есть оборудование, есть лаборатории, – рассказала Ольга Кочурова директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района.

Отмечается, что это первая в Сургутском районе школа, построенная по концессии. Школа рассчитана на 1 100 мест.