Власти Нижневартовска призывают жителей активно вакцинироваться от коронавируса

Фото: Городская поликлиника Нижневартовска

В сентябре, по прогнозам экспертов, Нижневартовск ждет очередной пик заболеваемости коронавирусом. В связи с этим власти города призывают вакцинироваться. Этот вопрос обсудил на аппаратном совещании со своими заместителями глава города Дмитрий Кощенко.

- Необходимо проводить разъяснительную работу с сотрудниками сферы обслуживания, например, торговли. К ним за день приходит колоссальное количество людей разного возраста и состояния здоровья. Сейчас мы видим рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. В перспективе ситуация будет меняться, мы должны быть готовы к любому развитию событий, – сказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Он акцентировал внимание на необходимости проведения обязательных мероприятий среди работников транспортного обслуживания, социальной сферы. В городской поликлинике готовы не только принимать вартовчан в своих прививочных кабинетах, но и формировать выездные бригады на предприятия и учреждения.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 566 новых случаев COVID-19, из них 59 случаев на территории Нижневартовска.