В старой части Нижневартовска появилась современная площадка для занятий физкультурой

Фото департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Для любителей спорта, проживающих в старой части Нижневартовска, в ближайшие дни станет доступна современная площадка для занятий физкультурой. Об этом сообщили власти Нижневартовска.

- Комплексная спортивная площадка, расположенная по адресу: улица Энтузиастов, 25, установлена на средства окружного и городского бюджетов. На эти цели предусмотрено около 5 миллионов рублей. Территория оборудована травмобезопасным резиновым покрытием с разметкой, системой освещения, ограждением. Рядом разместился гимнастический комплекс, также оснащенный безопасным покрытием - говорится в информации Департамента общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска.

Новое спортсооружение расположено в шаговой доступности от места жительства минимум двух тысяч человек. И рассчитан для людей разного возраста. Заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская подчеркнула, что сейчас продолжается работа по выявлению мест, где есть возможность разместить аналогичные открытые спортивные площадки для продвижения здорового образа жизни и создания условий для занятий физической активностью вблизи жилых домов.