Югорчанин заплатил слишком большую цену за концерт, пройдя по ссылке от мошенников

В Югре за прошедший день жители потеряли 1 миллион рублей, отправив деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедший день жители потеряли 1 миллион рублей, отправив деньги мошенникам. Сразу семеро жителей округа стали жертвами мошенников.

Крупной суммы лишился 37-летний вартовчанин. Ему сообщили о том, что на его имя некие люди пытаются оформить кредит. Потерпевшему внушили, что срочно необходимо спасти деньги, а для этого через мобильное приложение банка оформить встречный кредит. В итоге северянин перевел мошенникам 305 тысяч рублей.

А 29-летний житель Нефтеюганска, в надежде получить материальную выгоду за счет торговли на фондовых рынках, потерял 314 тысяч рублей. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию.

Еще одной жертвой мошенников стал молодой человек из Пыть-Яха. Он решил купить билеты на концерт. Перешел по ссылке, полученной от мошенников, и потерял более 138 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.