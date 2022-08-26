В Югре гендиректора фирмы, предоставляющей социальные услуги, будут судить за мошенничество
Фото: Татьяна Коркина
В Югре генерального директора ООО «Добрый мир», специализирующегося на предоставлении социальных услуг, будут судить за мошенничество.
- Следствием установлено, что обвиняемая, в период с октября 2021 года по март 2022 года предоставляла в Югорский центр занятости населения ложные сведения о временном трудоустройстве граждан и выплате им заработной платы - сообщают в окружной прокуратуре.
Как оказалось, те кто указан в качестве работников с обществом в трудовых отношениях, не состояли.
После предоставления ложной информации, обвиняемая получила субсидию на частичное возмещение затрат по оплате труда работников при оказании временного трудоустройства граждан, предусмотренные государственной программой округа.
В итоге бюджету региона причинен ущерб на сумму 128 тысяч рублей.
На имущество генерального директора наложен арест. А прокуратура направила иск о возмещении причиненного вреда. Уголовное дело передали в суд.