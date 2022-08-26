Югорский физико-математический лицей-интернат вошел в топ-200 учебных заведений России

Лицей-интернат из Югры вошел в рейтинг лучших учебных заведений России
Фото: Татьяна Коркина
Югорский физико-математический лицей-интернат вошел в список из 200 российских школ, признанных лучшими по конкурентоспособности выпускников. Он занял 23-е место. А также один из лучших в Югре.
Такой рейтинг учебных заведений общего среднего образования Югры по успешности выпускников составило Агентство RAEX. Из Ханты-Мансийска в топ-5 попали Школа №1 имени Созонова Ю. Г. и Югорский физико-математический лицей-интернат.
Рейтинг показывает, в каких школах учились выпускники, которые стали студентами ведущих университетов страны. Туда попали результаты приёмных компаний вузов 2020 и 2021 годов.
Напомним, мы писали раннее о том, что в школы Сургута в новом учебном году пойдут 6 700 первоклассников.