Коронавирус в Югре, последние новости на 26 августа 2022 года: заболели 566 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре растет число заболевших коронавирусом. За весь период пандемии зарегистрировано 219 060 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано 566 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете.

Так, случаи коронавируса за день выявлены в Сургуте - 200, Нижневартовске - 59, Ханты-Мансийске - 102, Нефтеюганске - 45, Нягани - 5, Сургутском районе - 23, Советском районе - 11, Урае - 27, Нефтеюганском районе - 17, Мегионе - 1, Когалыме - 11, Югорске - 11, Кондинском районе - 14, Октябрьском районе - 5, Радужном - 2, Нижневартовском районе - 6, Березовском районе - 5, Пыть-Яхе - 5, Ханты-Мансийском районе - 6, Лангепасе - 8, Покачах - 3.

На момент выявления у 559 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 4 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 558 случаях.

За сутки на COVID обследованы - 2 569 человек, всего прошли обследование 3 407 958.

За весь период от COVID - умерли 2 558 человек, за сутки выписались 97 человек, за весь период пандемии вылечились 212 500 югорчан.