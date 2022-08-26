В Нижневартовске перекроют участок на Индустриальной

Фото: Официальный Нижневартовск

В Нижневартовске перекроют проезд авто между строением 29 и 31 по улице Индустриальной. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

- "Нижневартовскгаз" в период с 30 августа по 4 сентября будет проводить аварийно-восстановительные работы газопровода высокого давления. В связи с этим будет полностью перекрыт для движения автотранспорта грунтовый проезд между строением 29 и 31 по улице Индустриальной - говорится в информации ведомства.

Жителей города просят учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут своего движения.