Строительство тротуара в 37 микрорайоне Сургута идет с опережением сроков

Фото: Администрация Сургута

Строительство тротуара в 37 микрорайоне идет с опережением сроков. Об этом сообщили в администрации Сургута. На участке от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова до остановки ТЦ «Аура» уложили новую тротуарную плитку. Площадь тротуара составляет 1675 квадратных метров.

Ранее подрядчик обустроил пониженные бордюры и выровнял основание. Рабочие уже приступают к укладке тактильной плитки и установке дорожных знаков. В завершении, на участке нанесут разметку термопластиком, а вдоль тротуара поставят урны. Для комфорта сургутян на участке проведут освещение, восстановят газон и высадят кустарники.

Кстати, ремонт выполняется по решению самих горожан, выбравших большинством голосов за данную инициативу в рамках проекта «Бюджет Сургута Online».