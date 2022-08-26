Погода в Югре на 26 августа 2022 года: кратковременный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 26 августа, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, по северу +3, +8 °С, днем потеплеет до +14, +19°С, местами +20, +25°С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем +17, +19 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.