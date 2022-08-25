В Югре потушили пять лесных пожаров

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За прошедшие сутки в Югре обнаружили еще 13 лесных пожаров и ликвидировали 5 возгораний.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, 25 августа в лесах Югры продолжаются работы по активному тушению 32 лесных пожаров на площади более 422,3 га. В тушении пожаров задействовано 378 человек, шесть единиц техники и 19 воздушных судов, из них 12 самолетов и семь вертолетов, в том числе четыре вертолета с возможностью применения водосливных устройств.

За сутки к месту тушения пожаров доставлено 248,5 тонн воды, отработано 3,2 километра кромки возгораний.

Задымление и, запах гари наблюдаются на территориях Березовского и Советского районов.

На территории Югры продолжает действовать режим повышенной готовности и особый противопожарный режим.