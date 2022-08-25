Фото: телеграм-канал главы Сургута

Ушёл из жизни заслуженный строитель Югры и России Вячеслав Степанович Волков, ему был 81 год. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Сургута Андрей Филатов.

- В памяти горожан, в летописи Сургута он навсегда останется «социальным» строителем. Человеком, который думал о завтрашнем дне и стремился сделать родной город красивым и комфортным для всех. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Степановича. Это невосполнимая утрата для нас - написал Филатов.

Всю жизнь Волков посвятил строительству города. Под его руководством были возведены объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения, без которых невозможно представить современный Сургут.

Вячеслав Волков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

Прощание с Вячеславом Степановичем состоится в субботу, 27 августа, с 11:30 до 12:30 в прощальном зале здания крематория, расположенного на территории Чернореченского кладбища (ул. Аэрофлотская, 30).