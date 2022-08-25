Продавец из Пыть-Яха осуждена за продажу алкоголя подростку Фото: Татьяна Коркина

Жительница Пыть-Яха получила наказание за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Как пояснили в окружной прокуратуре женщина уже привлекалась к административной ответственности, в апреле 2022 года, когда продала несовершеннолетнему лицу 2 банки пива.

Суд назначил югорчанке наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев, с удержанием в доход государства 5 % от её зарплаты.

Напомним, мы писали ранее о том, что работники кладбища в Сургуте задержаны за продажу бесплатного места на кладбище. Возбуждено уголовное дело.