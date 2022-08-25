Шахматы Фото: Юлия Кучеренко

Юный шахматист из Югры стал бронзовым призером Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в Департаменте физической культуры и спорта Югры.

Соревнования проходили накануне в Нижнем Новгороде. Это были Всероссийские соревнования этап Кубка России по шахматам 2022 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, юношей и девушек до 15 лет - «Кубок Надежды».

Югру представили два шахматиста. По итогам соревнований Никита Юров из Нижневартовска занял третье место среди мальчиков до 13 лет.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске проходил Чемпионат Югры по шахматам. Игры посвятили памяти ветерана Великой Отечественной войны Виктора Башмакова.

Департамент физической культуры и спорта Югры