В Ханты-Мансийске мать с сыном арестованы за сбыт наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Двое жителей Ханты-Мансийска арестованы за наркотики.

23-летний молодой человек задержан около лесного массива в черте города. У него изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчина занимался распространением наркотиков вместе со своей матерью. Они были так называемыми закладчиками: поднимали наркотики, фасовали запрещенные вещества самостоятельно и делали тайники-закладки. Продолжалось это около двух недель.

Всего у них изъято около 100 граммов наркотиков, которые они собирались распространить на территории Ханты-Мансийска. По месту проживания подозреваемых полицейские изъяли электронные весы и упаковочные материалы.

Со слов 46-летней женщины, заниматься такой "работой" их сподвигла тяжелая финансовая ситуация.

Возбуждено уголовное дело.