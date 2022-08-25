Медики Нижневартовска спасли десятимесячного малыша, который проглотил батарейки

"коллекция" проглоченных детьми предметов, которую собрал врач-эндоскопист детской окружной больницы Вячеслав Воронин

В детской окружной больнице Нижневартовска спасли десятимесячного малыша, который проглотил батарейки.

Ребенка привезли родители. Рентген показал наличие у маленького пациента инородного предмета круглой формы в пищеводе. Врач удалил батарейки, которые к счастью пробыли в организме ребенка недолго, поэтому не успели нанести серьезный вред. Малыш идет на поправку в отделении хирургии.

Как рассказали в медицинском учреждении, за прошедшее лето, практически, каждую неделю поступало по два ребенка с инородными предметами в пищеводе, желудке, кишечнике, бронхах. Только за неполный август специалисты спасли уже восемь детей.

- Помимо травм от твердых инородных предметов, часто дети получают и химические ожоги пищевода, пищеварительного тракта. Бывали случаи, когда дети находили яркие капсулы популярного стирального порошка, принимая их за конфеты, емкости от средств бытовой химии также привлекательны для малыша. Все это необходимо убрать родителям подальше - отметил врач-эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вячеслав Воронин.

Медики предупреждают: надеяться на то, что предмет выйдет естественным путем, родителям не следует, лучше сразу привезти ребёнка в больницу, а ещё лучше - убрать подальше опасные предметы.