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Происшествия25 августа 2022 9:19

В Югре в ДТП погиб водитель - ему стало плохо за рулем

Сейчас на месте происшествия работают наряды ГИБДД
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Недалеко от Сургута в ДТП погиб водитель — ему могло стать плохо за рулем.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре, сегодня утром на 13 км автодороги «Сургут – Лянтор» водитель автомобиля «Хонда» почувствовал себя плохо, в результате чего скончался.

О других пострадавших или погибших в ходе аварии не сообщается. Автомобиль мужчины наехал на ограждение по ходу движения. Автомобиль получил незначительные повреждения.

Сейчас на месте происшествия работают наряды ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.