В Югре осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре вынесен приговор 39-летнему жителю Радужного. Он признан виновными в покушении на мелкое взяточничество.

Это случилось, когда его остановили ДПС. При проверке документов у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и пытаясь избежать ответственности он положил на центральную панель служебного автомобиля 10 тысяч рублей в качестве взятки.

Старший инспектор ДПС отказался принять взятку и сообщил об этом в дежурную часть ОМВД России по Радужному.

Приговором Радужнинского городского суда югорчанину назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.