Коронавирус в Югре, последние новости на 25 августа 2022 года: заболели 509 человек

Новые случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах Югры Фото: Татьяна Коркина

В Югре растет число заболевших коронавирусом. За весь период пандемии зарегистрировано 218 494 случаев коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 509 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 175, Нижневартовске - 61, Ханты-Мансийске - 50, Нефтеюганске - 56, Нягани - 16, Сургутском районе - 20, Советском районе - 6, Урае - 10, Нефтеюганском районе - 23, Мегионе - 11, Когалыме - 5, Югорске - 6, Кондинском районе - 12, Октябрьском районе - 1, Радужном - 2, Нижневартовском районе - 3, Березовском районе - 9, Пыть-Яхе - 23, Ханты-Мансийском районе - 8, Лангепас - 12.

На момент выявления у 501 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 8 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 503 случаях За сутки на COVID обследованы - 2 514 человек, всего прошли обследование 3 405 239 жителей.

За весь период от COVID - умерли 2 558 человек. За сутки излечились 172 человек, за весь период пандемии выписаны по выздоровлению 212 403 жителя региона.