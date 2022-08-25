В Сургуте состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России по самолетному спорту

Фото: Администрация Сургута

На аэродроме «Боровая» состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту в которой приняла участие исполняющая обязанности Главы города Анна Томазова.

Как сообщили в администрации Сургута, соревнования продлятся три дня и завершатся 27 августа масштабной развлекательной программой. В состязании участвуют профессиональные летчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары, Перми и других областей. Победителя определит коллегия заслуженных судей России.

В субботу зрителей ждут показательные выступления пилотажной группы «Барсы», парашютистов, а также праздничный концерт. Для любителей техники запланирована выставка авто, вело- и спецтехники.