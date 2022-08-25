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Общество25 августа 2022 5:58

В Сургуте состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России по самолетному спорту

Соревнования продлятся три дня и завершатся 27 августа
Виктория Терина
Фото: Администрация Сургута

Фото: Администрация Сургута

На аэродроме «Боровая» состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата России и Всероссийских соревнований по самолетному спорту в которой приняла участие исполняющая обязанности Главы города Анна Томазова.

Как сообщили в администрации Сургута, соревнования продлятся три дня и завершатся 27 августа масштабной развлекательной программой. В состязании участвуют профессиональные летчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары, Перми и других областей. Победителя определит коллегия заслуженных судей России.

В субботу зрителей ждут показательные выступления пилотажной группы «Барсы», парашютистов, а также праздничный концерт. Для любителей техники запланирована выставка авто, вело- и спецтехники.