За сутки мошенники украли у югорчан больше 2 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки аферисты украли у югорчан больше 2 миллионов рублей. В полицию обратились 6 пострадавших.

Так, 21-летний хантымансиец в поиске работы на одном из сайтов по трудоустройству, доверился мнимому менеджеру по подбору персонала. Аферист убедил его внести оплату за желаемую должность. Таким образом, пострадавший перевел 19 тысяч рублей, но работу так и не получил.

Другой житель Сургута не потерял оформленные в кредит 323 тысячи рублей, благодаря бдительности службы безопасности одного из крупных банков. Мужчина был уверен, что общается с сотрудниками финансовой организации, которые хотят предостеречь его счета от кражи денег. По инструкции мошенников он уже оформил онлайн-кредит и был готов перевести их на «сейфовые ячейки», но все пошло не по плану преступников, бдительная служба безопасности заблокировала денежный перевод.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.