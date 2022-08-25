Погода в Югре на 25 августа 2022 года: порывы ветра до 14 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 25 августа, в Югре будет переменная облачность. По восточной половине округа местами кратковременный дождь, по западной половине преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5 – 10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, в северо-западных районах до +5°С, днем потеплеет до +19, +24°С, по северной половине округа местами +13, +18 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ,+15 °С, днем +20, +22°С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.