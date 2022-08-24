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Происшествия24 августа 2022 13:00

Житель Когалыма пойдет под суд за убийство и покушение на убийство

Мужчина частично признал свою вину
Виктория Терина
Житель Когалыма пойдет под суд за убийство и покушение на убийство

Житель Когалыма пойдет под суд за убийство и покушение на убийство

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 44-летнего мужчины.

Как рассказали в следственном комитете, обвиняемый выпивал с товарищем и в ходе пьяной ссоры он около семи аз ударил его ножом в грудь и спину. От полученных ран товарищ умер на месте происшествия. Пытаясь скрыть следы убийства и опасаясь, что будет его сдаст находившийся с ним в одном доме свидетель, он ударил его пять раз ножом в грудь.

Полагая, что оба мужчины скончались, обвиняемый скрылся с места преступления. Но, второму потерпевшему удалось выжить благодаря помощи медиков.

Мужчина частично признал вину, следователи собрали достаточно доказательств и уголовное передали дело в суд.