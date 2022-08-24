В школы Сургута в новом учебном году пойдут 6 700 первоклассников

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Об этом на брифинге, состоявшемся в школе № 19, рассказала директор департамента образования Администрации Сургута Ирина Замятина.

На 18 объектах выполнен текущий и капитальный ремонт, а в ряде учреждений работы уже завершаются, это никак не отразится на учебном процессе.

- Педагоги готовы к встрече школьников 1 сентября. Детей ждём довольными и отдохнувшими настолько, чтобы они смогли в течение учебного года продемонстрировать свои лучшие результаты, – сообщила Ирина Замятина.

В первый раз за парты в этом году сядут около 6 700 юных сургутян. Но это ещё не предел, уточняет директор департамента образования, заявления подаются сургутянами каждый день, в том числе и гражданами, приезжающими из других городов и республик.

По словам Ирины Замятиной, все первоклассники будут учиться в первую смену. Кроме того, все ребята будут обеспечены необходимыми учебниками.

В городе пока 267 первых классов, большинство из них в школе № 9 – в этом году в учреждении, имеющем три учебных корпуса, скомплектованы 30 первых классов. Впервые в истории Югры там появится 1 «я» класс. У лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина, расположенного в 32 микрорайоне, и общеобразовательного учреждения школы «Перспектива» – по 17 и 12 первых классов соответственно.