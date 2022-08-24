В Сургуте за торговлю контрафактным алкоголем осуждены двое иностранцев Фото: Татьяна Коркина

Пытавшиеся сбыть больше 20 тысяч бутылок контрафакта в Сургуте получили уголовные сроки.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в период с августа по октябрь 2019 года, подсудимые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, купили у неустановленного лица контрафактную алкогольную продукцию общим количеством более 21 тысячи бутылок и стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые хранили в арендованном для этого складском помещении. Они продавали алкоголь по заниженной цене гражданам, предпринимателям и юридическим лицам, в том числе доставляли для продажи в торговые точки Сургута.

Суд, назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.