Югорчанин отправится в колонию особого режима за наркотики Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска отправится в колонию особого режима за незаконное хранение наркотиков.

- Вступил в законную силу приговор Нижневартовского городского суда в отношении 28-летнего местного жителя. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) - сообщили в окружной прокуратуре.

Молодой человек хранил при себе синтетические наркотики массой более 3 гр., которые купил для себя. Мужчину задержали полицейские. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

- В связи с тем, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния, наказание преступник будет отбывать в исправительной колонии особого режима - уточнили в ведомстве.

Осужденный попытался обжаловать излишне суровый, по его мнению, приговор в апелляционном порядке, но судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры приговор остался без изменений.