Фото: Администрация Сургута

Спортсмен из Сургута занял 3 место на первой Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта.

Как сообщили в администрации города, Рахман Тавмурзаев выиграл бронзовую медаль среди сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе в весе до 63 кг.

Рахман Тавмурзаев является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 1 и неоднократным участником соревнований различного уровня. Кроме того, молодой человек является мастером спорта России, а также бронзовым призером чемпионата Европы.

Напомним, мы писали ранее о том, что пловец из Ханты-Мансийска занял третье место в общем мировом зачете заплывов X-Waters. Спортсмен принял участие в 8 заплывах, в которых одержал три победы в абсолюте.