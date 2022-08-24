В первый класс в Сургутском районе пойдут больше 2 тысяч детей Фото: Татьяна Коркина

В первый класс в Сургутском районе пойдут больше 2 тысяч детей. Все школы района готовы к открытию, прошли проверки и приемки, сообщили в администрации Сургутского района.

По результатам проверок замечаний к школам нет. Всего в этом году ожидается порядка 17,8 тысяч детей.

– К нам прибывает около 68 педагогов из 27 субъектов России. Это намного больше, чем в предыдущем году, но на сегодня пока еще есть открытые вакансии. Нам нужны учителя математики, учителя русского языка, учителя иностранного языка, также нам нужны логопеды, психологи, учителя физики. Но для беспокойства нет причин. Все единицы будут укомплектованы, – рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Как дополнили в администрации района, на подготовку образовательных учреждений к учебному году потрачено 216 миллионов рублей. 92 из них – текущие и капитальные ремонты. Еще 28 миллионов рублей потрачено на покупку литературы.

Напомним, в этом году в Югре рекордное количество первоклассников - больше 27 тысяч.