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На сегодня, 24 августа, в Югре действует 24 лесных пожара на площади 425 гектаров. Три из них локализовано на площади 63 гектаров. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Максим Воробьев.

- Пожары в основном возобновились. Это горельники, завал деревьев сгоревших. Понятно, что это все трудоемкая работа. Сейчас работа направлена на распил деревьев, по окапыванию, по ликвидации горельников, которые находятся внутри определенных пожаров, - сообщил Максим Воробьев.

Пожары зарегистрированы в лесах Нягани, Березовском, Октябрьском и Советском районах. Как отметил Воробьев, угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, неделю назад власти региона сняли режим ЧС в лесах Югры, но по-прежнему действует особый противопожарный режим. Югорчанам нельзя посещать лес и въезжать в него на транспортных средствах.