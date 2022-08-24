Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На трассе в Югре провалилось дорожное покрытие. Об этом сообщает окружная Госавтоинспекция.

- На 626 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», в районе поселка Куть-Ях, Нефтеюганского района, организовано реверсивное движения по причине повреждения покрытия проезжей части (провал) - говорится в сообщении.

ГИДД просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и рекомендует заранее планировать маршрут, а также соблюдать требования дорожных знаков и выбирать безопасную скорость движения.

После ремонта движение будет возобновлено в обычном режиме.

Напомним, 26 августа на дорогах Югры пройдет массовая проверка водителей на трезвость. А сегодня, 24 августа, югорских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей.