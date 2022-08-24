Коронавирус в Югре, последние новости на 24 августа 2022 года: заболели 310 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре растет число заболевших коронавирусом. За весь период пандемии зарегистрировано 217 985 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 310 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 125, Нижневартовске - 55, Ханты-Мансийске - 53, Нефтеюганске - 5, Нягани - 6, Урае - 14, Нефтеюганском районе - 7, Мегионе - 2, Когалыме - 2, Кондинском районе - 4, Радужном - 2, Нижневартовском районе - 8, Березовском районе - 9, Ханты-Мансийском районе - 1, Лангепасе - 12, Покачах - 5.

На момент выявления у 307 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 309 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 666 человек, всего прошли обследование 3 402 828.

За весь период от COVID - умерли 2 558 человек. За сутки вылечились 176 человек, за весь период пандемии выздоровели 212 231 житель Югры.