Жители Югры за сутки перевели мошенникам 2 миллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

Жители Югры за прошедшие сутки перевели на счета мошенников порядка 2 миллионов рублей. В полицию обратились 8 пострадавших.

Так, в Ханты-Мансийске 24- летняя девушка внесла на карту мошенника предоплату в размере 5 тысяч рублей, якобы за разработку проекта таунхауса, но желаемого предложения так и не получила. А жительница Нижневартовска, продавая рюкзак на сайте бесплатных объявлений, отдала преступнику 9 тысяч рублей, пройдя по предложенной им ссылке.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница Когалыма. Она поверила сотруднику юридического отдела одного из банков и оформила кредит на 600 тысяч рублей, якобы для предотвращения мошеннических операций с ее счета. По инструкции афериста югорчанка перевела кредитные деньги на указанный им банковский счет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.