На дорогах Югры пройдет массовая проверка водителей на трезвость Фото: Юлия Кучеренко

На автодороге «Нефтеюганск – левый берег реки Обь» и на автодороге федерального значения «Подъезд к городу Сургут» 26 августа 2022 года пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на трезвость.

Как напомнили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного года шести месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.