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Общество24 августа 2022 6:20

На дорогах Югры пройдет массовая проверка водителей на трезвость

Проверку организуют 26 августа 2022 года
Виктория Терина
На дорогах Югры пройдет массовая проверка водителей на трезвость

На дорогах Югры пройдет массовая проверка водителей на трезвость

Фото: Юлия Кучеренко

На автодороге «Нефтеюганск – левый берег реки Обь» и на автодороге федерального значения «Подъезд к городу Сургут» 26 августа 2022 года пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на трезвость.

Как напомнили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от одного года шести месяцев и штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы.