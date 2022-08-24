В Сургут приехала делегация предпринимателей из Челябинской области

Фото: Администрации Сургута

Сегодня, 24 августа, в Сургут с деловым визитом приехала делегация предпринимателей из Челябинской области. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

- В составе делегации - представители разных сфер бизнеса. Это производители гранитных изделий и объектов благоустройства территорий, медицинской мебели и оборудования, наградных и подарочных средств, изделий для пищевой промышленности, молочной и мясной продукции, колесных тракторов, широкой линейки деловой одежды, оборудования для нефтегазодобывающей промышленности, а также предлагающие услуги инженерных изысканий, ТЭО и подсчета запасов - говорится в информации пресс-службы Администрации Сургута.

Предприниматели встретятся с представителями Администрации Сургута, сургутских компаний сфер строительства, архитектуры и градостроения, ЖКХ, дорожного хозяйства, нефтегазовой отрасли, здравоохранения, образования, молодежной политики, энергетики, туризма и культуры.

На встрече обсудят вопросы развития межрегиональных связей, расширения бизнес-партнерства, рынков сбыта производимой продукции и представляемых услуг. Предприниматели обменяются опытом по реализации проектов, представляющих взаимный интерес.