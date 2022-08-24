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Общество24 августа 2022 4:36

В новом учебном году в Сургуте за парты сядут 58 469 учащихся

Самое большое количество первоклашек в школе №9
Виктория Терина
В новом учебном году в Сургуте за парты сядут 58 469 учащихся

В новом учебном году в Сургуте за парты сядут 58 469 учащихся

Фото: Татьяна Коркина

В новом учебном году в Сургуте за парты сядут 58 469 учащихся. Самое большое количество первоклашек в школе №9. Следом идёт лицей имени В.И. Хисматулина и школа «Перспектива».

Все образовательные учреждения города готовы практически 100%. Об этом сообщили в городской администрации. В 18 образовательных учреждениях сделали капитальный ремонт. Заменили кровлю в школе №18 и детском саду «Филиппок». В двух корпусах детского сада «Брусничка» утеплили чердачные помещения.

Во всех детских учреждениях Сургута установлена система безопасности, а именно: новая цифровая система видеонаблюдения, сигнализация и круглосуточная охрана.