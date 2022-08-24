В Югре родителям и учителям рекомендовали на День знаний надеть маски в школах Фото: Юлия Кучеренко

В Югре провели заседание оперштаба, на котором заместитель губернатора Александр Тиртока отметил, что в Югре растет число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. По последним данным, с начала пандемии в Югре зарегистрировано 217 675 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+277 человек за сутки).

По информации Депздрава Югры, за весь период в регион поступило 1 345 929 комплектов вакцины против коронавируса. Первым компонентом привиты 88,9 % от числа граждан, которые могут сделать прививку. Повторно поставили прививку 46,6 % от числа подлежащих ревакцинации.

Исполняющий обязанности директора Депздрава Югры Елена Касьянова напомнила, что вакцинироваться можно во всех муниципалитетах округа. Кроме того, Югра подала заявку на поставку атомайзеров для введения назальной вакцины против коронавируса.

Замгубернатора Александр Тиртока напомнил, что людям из категории риска, рекомендуется носить маски в общественных местах, закрытых помещениях и общественном транспорте, а также пользоваться антисептиками.

- Сохраняется единая рекомендация по прохождению вакцинации и ревакцинации от коронавирусной инфекции раз в полгода. Только коллективный иммунитет поможет нам сохранить свое здоровье и здоровье близких людей, - обратился к югорчанам Тиртока.

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин доложил об организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

- Департамент предлагает внести в протокол пункт, который более чем полгода назад был исключен в части рекомендации (подчеркну, это не строгое требование) родителям и педагогам - использовать маски при проведении мероприятий в закрытых помещениях в образовательных организациях, - доложил Дренин.

Он дополнил, что более никаких требований в части ограничения доступа родителей к проведению мероприятий на территориях образовательных организаций нет.