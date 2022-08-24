Погода в Югре на 24 августа 2022 года: возможен небольшой дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 августа, югорчан ждет теплая погода, но днем местами возможен небольшой дождь и гроза. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ожидается западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем воздух прогреется до +23,+28 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13,+15 °С, днем потеплеет до +25, +27 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.