Фото: соцсети

На заправке в Ханты-Мансийске взорвался автомобиль на газу. Водитель и его пассажирка получили травмы, их госпитализировали сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Как оказалось мужчина был лишен прав, а за рулем была жена. Газовый баллон на автомобиле был установлен незаконно.

Фото: соцсети

- По предварительным данным, взрыв произошел в багажном отсеке под запаской, где находится запасное колесо. Данный автомобиль был оборудован газовым баллоном. В результате водитель автомобиля 1983 года рождения и его супруга 1988 года рождения получили травмы. Скорой медицинской помощью они были доставлены в Окружную клиническую больницу - уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС.

- В 18:21 поступило сообщение о возгорание автомобиля «Lifan Х60» . Пожар локализован в 18:24. Ликвидация открытого горения в 18:24. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России - уточнили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.