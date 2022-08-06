Погода в Югре на 6 августа 2022: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах ночью туман, а днем гроза. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 °С, днем +25, +30 °С, по востоку до +20 °С.

В Ханты-Мансийске осадков не ожидается. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +13, +15 °С, днем потеплеет до +26, +28 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.