Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки на дорогах Югры травмировано два мотоциклиста. В Нижневартовске 68-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ», при повороте налево вне перекрёстка, не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Ямаха», под управлением 33-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. В результате аварии мотоциклист получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одно ДТП с участием мотоцикла произошло в вечернее время в Сургуте, где 49-летний мужчина, управляя «Kawasaki», не справился с управлением и столкнулся с остановившимся автобусом. Травмированного мотоциклиста доставили в больницу.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 49 водителей и 58 – за нарушение правил перевозки детей.