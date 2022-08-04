Погода в Югре на 4 августа 2022: воздух прогреется до +29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня в Югре будет небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 °С, днем +24, +29 °С.

В Ханты-Мансийске: Небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +12 °С, днем +27, +29 °С.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Как отмечают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, на территории автономного округа по условиям погоды, прогнозируется с 4 по 8 августа 2022 года чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале). Особенно это касается Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского, Нефтеюганского и Сургутского районов, а также Нягани и Югорска.