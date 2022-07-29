Энергетики Тюменского макрорегиона сыграют на всероссийских соревнованиях

Фото: Федерация волейбола Югры

Специалисты «Россети Тюмень» представят Тюменский макрорегион на ежегодном всероссийском турнире по волейболу, организованном Группой «Россети». В команду вошли работники урайского, нижневартовского, ноябрьского и сургутского филиалов компании.

Спортивное мероприятие пройдет в Москве с 30 по 31 июля и соберет сборные, показавшие лучшие результаты на отборочных соревнованиях. Игры состоятся в одном из самых современных сооружений страны - на территории ЦСКА.

Турнир организован в соответствии с официальными правилами Международной федерации волейбола (FIVB) и пройдет в два этапа. Так, 30 июля спортсмены сыграют в группах А и В, а 31 июля лучшие по итогам первого дня команды встретятся в плей-офф. Победителю достанется ценный приз.

Кстати, в первом этапе тюменцы встретятся со сборными «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и «МЭС Урала». И тюменских ребят есть все шансы на победу, ведь в 2019 году они уже становились чемпионами турнира.

Отметим, что турнир по волейболу продолжает серию соревнований среди дочерних компаний «Россети», которые проходят по всей России в течение года. Также специалисты электросетевого комплекса сразятся в баскетболе, мини-футболе и шахматах.